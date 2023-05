Nächste Topklubs an Kimmich dran | Peps verrücktes Tausch-Angebot für Bayern

Zwei weitere Topklubs an Kimmich dran

Joshua Kimmich hat beim FC Bayern schon wesentlich bessere Zeiten erlebt. Nach der 1:3-Niederlage gegen RB Leipzig am gestrigen Samstagabend droht den Münchnern eine titellose Saison. Kimmich muss sich allerdings keinerlei Sorgen um seine Zukunft machen – der Rechtsfuß ist ein gefragter Mann. Für den Nationalspieler bieten sich lukrative Wechseloptionen im Ausland. Wie die ‚Marca‘ berichtet, zeigen neben dem FC Barcelona auch der FC Liverpool sowie der FC Arsenal Interesse am Sechser. Beide Premier League-Klubs seien auf der Suche nach Verstärkungen für die Mittelfeldzentrale auf Kimmich aufmerksam geworden.

Spanischen Medienberichten zufolge ist Kimmich in München unzufrieden, weil er noch immer mit der Entlassung von Julian Nagelsmann hadere. Mehr noch: Das kolportierte Barça-Interesse beruhe auf Gegenseitigkeit. In München steht Kimmich noch bis 2025 unter Vertrag. Bei den Bayern will man den 28-Jährigen unter keinen Umständen verlieren und zeigt dementsprechend keine Verkaufsbereitschaft. Das schreckt einen anderen Klub aber offenbar nicht davor, konkrete Schritte bei der Personalie einzuleiten…

Citys kreative Tauschidee

Denn der erste gut betuchte Premier League-Verein hat jetzt offenbar einen spektakulären Plan ausgearbeitet, um die Bayern von einem Kimmich-Verkauf zu überzeugen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, bietet Manchester City den Münchnern Leihspieler João Cancelo im Tausch für Kimmich. Zur Einordnung: Die ursprünglich in Cancelos Leihvertrag verankerte Kaufoption über 70 Millionen ist den Münchnern zu teuer.

Dass die Bayern sich auf diese Offerte einlassen, ist dennoch äußerst fraglich. Zwar hat sich Cancelo nach Startschwierigkeiten mittlerweile zum Stammspieler beim Rekordmeister gemausert. Den Stellenwert eines Kimmich hat der Portugiese im Bayern-Kader aber noch lange nicht. Unterdessen soll die kreative Tauschidee von City-Trainer Pep Guardiola höchstpersönlich ausgehen. Was laut der englischen Boulevardzeitung für den Deal spricht: Pep und Kimmich pflegen ein sehr gutes Verhältnis. Wohingegen die Beziehung zwischen Cancelo und Guardiola bekanntermaßen stark beschädigt ist.