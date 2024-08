Einigung über Lukaku-Wechsel

Romelu Lukaku wird auch diese Saison aller Voraussicht nach in der Serie A verbringen. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben sich die SSC Neapel und der FC Chelsea auf 30 Millionen Euro Sockelablöse plus bis zu 15 Millionen Euro Nachschlag im Erfolgsfall geeinigt.

Zu Papier gebracht wurde zwar noch nichts – die größte Hürde ist somit aber genommen. Der neue Napoli-Trainer Antonio Conte will Lukaku dringend in seinem Team haben. Für den 31-jährigen Sturmtank wäre Neapel nach Inter Mailand und der AS Rom die dritte Station in Italien.