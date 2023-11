Testspiel gegen Österreich: So könnte das DFB-Team spielen

Nach dem 2:3 gegen die Türkei steht für die Nationalmannschaft das nächste Testspiel vor der Heim-EM im kommenden Sommer auf dem Programm. Vor der Partie gegen Österreich lässt sich Julian Nagelsmann nicht in die Karten schauen. Der Bundestrainer erklärte auf der Pressekonferenz lediglich: „Wir überlegen viel, das ist klar. Wir versuchen viel zu verändern ohne viel zu verändern, aber das ist kein Experiment. Die Ordnungen bleiben gleich in allen Phasen. Wir werden sehen was wir machen und verändern nach dem Abschlusstraining.“

Offen ist beispielsweise die Frage, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Darf sich Kevin Trapp noch einmal zeigen oder erhält einer der Ersatzmänner eine Chance? Die Optionen neben Trapp heißen Oliver Baumann und Janis Blaswich. Für beide wäre es das Debüt in der A-Nationalmannschaft. Denkbar, dass Baumann dieses Mal den Vorzug erhält.

Und auch hinten links steht ein großes Fragzeichen. Kai Havertz erhielt nach dem Spiel gegen die Türkei zwar Lob vom Bundestrainer für sein Debüt in ungewohnter Rolle. Gut möglich ist aber auch, dass Nagelsmann gegen Österreich wieder auf einen gelernten Linksverteidiger setzt. David Raum darf sich Chancen auf einen Platz in der Startelf ausrechnen. Darüber hinaus ist zu erwarten, dass es keine großen Veränderungen geben wird. „Experimente wird es aber nicht geben“, stellt Nagelsmann klar. Die Mannschaft soll sich schließlich einspielen und die Zeit ist knapp.

So könnte Deutschland spielen