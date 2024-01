Engländer berichten: Maatsen bittet um BVB-Transfer

Die Hinweise verdichten sich, dass Borussia Dortmund seinen Wunsch-Linksverteidiger Ian Maatsen bekommt. Wie der englische Sportjournalist Graeme Bailey bei ‚HITC Football‘ berichtet, hat der Niederländer beim FC Chelsea um die Freigabe für seinen Wechsel zum BVB gebeten.

Damit scheinen die Schwarz-Gelben Maatsen bereits überzeugt zu haben. Kein Wunder, schließlich winkt dem 21-Jährigen in Dortmund eine größere Rolle als bislang bei den Blues. Dort fungiert der Abwehrmann inmitten eines personellen Überangebots als Ersatzkraft, die auf der linken Seite auch immer wieder weiter vorne aushelfen muss.

Eine Entscheidung ist mit Maatsens Wechselgesuch aber noch lange nicht gefallen. Die Borussia wird noch ein dickes Brett bohren müssen, um Chelsea von einem Transfer zu überzeugen. 30 Millionen Euro Ablöse sollen die Londoner fordern – für Dortmund in diesem Winter ein absolut utopischer Preis. Deshalb peilen Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. eine Leihe mit Kaufklausel an.