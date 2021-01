Tuchel hat endlich seinen Wunschspieler

Thomas Tuchel ist glücklich, endlich mit seinem Wunsch-Sechser zusammenarbeiten zu können. Im Anschluss an sein Debüt gegen die Wolverhampton Wanderers am gestrigen Mittwoch (0:0) sagte der neue Trainer des FC Chelsea: „Ich habe jahrelang darum gekämpft, N’Golo Kanté in meinem Team zu haben. Und nun ist er hier.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel wollte Kanté schon zu Paris St. Germain holen, Chelsea schob dem jedoch einen Riegel vor. Gegen die Wolves musste der deutsche Übungsleiter noch auf seinen verletzten Schützling verzichten. Mit dem Auftritt seines Teams zeigte sich Tuchel jedoch zufrieden. Es gebe „keinen Raum für Enttäuschung oder Zweifel“ aufgrund des ernüchternden Ergebnisses.