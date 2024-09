Arteta zittert: Arsenal-Star in die Wüste?

Dem FC Arsenal könnte ein wichtiger Mann kurzfristig von Bord gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist Al Ittihad mit einem Angebot für Leandro Trossard vorstellig geworden. Bevor das Transferfenster in der Saudi Pro League heute schließt, will der Klub um Kapitän und Topstar Karim Benzema (36) nochmal auf dem Flügel nachlegen.

Dem Bericht zufolge bieten die Saudis in einer ersten Offerte rund 35 Millionen Euro Ablöse. Laut Romano ist bei den Gunners noch keine Entscheidung gefallen, ob man den belgischen Nationalspieler abgeben würde. Nachlegen könnten die Londoner nicht mehr, das Transferfenster der Premier League ist seit vergangenem Freitag geschlossen.

Für Mikel Arteta wäre der Verlust von Trossard ein herber Schlag. Unter dem spanischen Coach erhielt der 29-Jährige stets viele Einsatzminuten. Auch in der kürzlich begonnenen Spielzeit setzte der Arsenal-Trainer in allen drei Premier League-Partien auf Trossard als Einwechsel- oder Startelfspieler. Gegen Aston Villa (2:0) am zweiten Spieltag erzielte der Rechtsfuß seinen ersten Saisontreffer.