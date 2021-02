M'gladbach: Diakité im Blickfeld

Für neun Millionen Euro wechselt Kouadio Koné (19) vom FC Toulouse zu Borussia Mönchengladbach. Der zentrale Mittelfeldspieler, der die Rückrunde noch leihweise beim französischen Zweitligisten verbringt, könnte in Zukunft womöglich Gesellschaft von einem Landsmann bekommen.

Wie FT erfuhr, zeigt die Borussia Interesse an Check Oumar Diakité. Der offensive Mittelfeldspieler ist noch bis 2024 vertraglich an Paris FC gebunden. Beim Tabellensechsten der zweiten Liga stand er zuletzt regelmäßig in der Startelf.

Auf dem Zettel steht Diakité nach FT-Informationen auch bei Olympique Lyon, dem OSC Lille und Juventus Turin. Im jüngst abgelaufenen Winter-Transferfenster probierte es bereits Olympique Marseille beim 18-jährigen Franzosen. Drei Millionen Euro Ablöse plus 20 Prozent der Transfersumme bei einem Weiterverkauf lautete das Angebot, das die Pariser ausschlugen.