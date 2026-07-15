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Liberali zu Como

Mattia Liberali (19) wechselt vom italienischen Zweitligisten US Catanzaro zu Como 1907. Beim Champions League-Teilnehmer unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler bis 2031.

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