Liberali zu Como
Mattia Liberali (19) wechselt vom italienischen Zweitligisten US Catanzaro zu Como 1907. Beim Champions League-Teilnehmer unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler bis 2031.
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Como 1907 is delighted to announce the signing of Italian attacking midfielder Mattia Liberali until 2031.— Como1907 (@Como_1907) July 15, 2026
Born in 2007, Liberali developed through AC Milan’s academy before joining Catanzaro, where he made 24 appearances last season, scoring three goals and providing four… pic.twitter.com/04Is5b9KUu
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