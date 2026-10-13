„Was hat Urbig denn gehalten?“

Torwart-Legende Sepp Maier hat eine klare Meinung zur Torhüter-Thematik um Manuel Neuer (40) beim FC Bayern München. Gegenüber ‚Absolut Fussball‘ erklärt der ehemalige FCB-Keeper: „Manuel wird bis zum Sommer spielen. Und ich verstehe auch, dass er spielen will. So ein Theater, nur weil er ein gewisses Alter erreicht hat? Das ist doch ein Schmarrn. Es gibt gute oder schlechte Torhüter, aber keine alten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch Neuers kapitalen Fehler gegen den FC Augsburg (2:2) ordnet der 82-Jährige ein: „Mein Gott, der Manuel hat sich nicht konzentriert. Das war leichtsinnig und das weiß er.“ Dazu warnt Maier davor, Herausforderer Jonas Urbig (23) zu früh hochzuloben: „Er ist Anfang 20, dem tut man nichts Gutes, wenn man ihn jetzt in den Himmel lobt. Da lese ich, er habe bei der Nationalmannschaft gut gehalten. Ja, was hat der denn gehalten? Ein paar Bälle, die ganz normal aufs Tor kamen. Lassen Sie den erstmal eine ganze Saison spielen, bevor Sie Lorbeeren austeilen.“