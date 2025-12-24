PSG hat ein Dembélé-Problem

Paris St. Germain hat in Sachen Vertragsverlängerung mit Ousmane Dembélé offenbar ein dickes Brett zu bohren. ‚Le Parisien‘ zufolge gestaltet die Vereinsprämisse leistungsbezogener Verträge den Deal mit dem Weltfußballer knifflig. Schließlich weiß auch Dembélé selbst um die eigene Verletzungsanfälligkeit.

In der laufenden Saison hat der 28-jährige Angreifer noch kein einziges Spiel über die volle Distanz bestritten, kam in Folge immer neuer Wehwehchen sogar meist nur von der Bank. Trainer Luis Enrique will seinen Schlüsselspieler in der wichtigsten Saisonphase im Frühjahr im Vollbesitz seiner Kräfte haben und schont ihn daher – das geht aber aktuell natürlich zulasten von Dembélés Einsatzprämien. Sein Kontrakt in Paris ist noch bis 2028 datiert.