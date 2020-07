Barças letzte Chance | Juve fast am Ziel

Barça von der Rolle

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Barcelona steht unter Druck. Nur eins der vergangenen vier Spiele konnten die Katalanen gewinnen, dreimal wurden die Punkte geteilt. Der Rückstand auf Spitzenreiter Real Madrid beträgt fünf Spieltage vor Schluss vier Zähler. Am heutigen Sonntagabend gegen den FC Villarreal (22:00 Uhr) muss ein Sieg her – es ist Barças „letzte Chance“ auf den Titel, schreibt die ‚Sport‘.

Juve nicht mehr einzuholen?

Noch eindeutiger ist die Ausgangslage in Italien: Juventus Turin marschiert auf den neunten Titel in Serie zu, hat den Abstand auf Verfolger Lazio Rom mit dem 4:1-Sieg über Stadtrivale FC Turin auf satte sieben Punkte ausgebaut. Der ‚Corriere dello Sport‘ ist sich sicher: Die Segel sind gesetzt, das „skrupellose“ Juve so gut wie am Ziel.