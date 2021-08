Hertha: Dárdai spricht schon von Rückzug

Pál Dárdai stellt sich bei Hertha BSC selbst zur Disposition. „Ich hänge nicht an meinem Sitz“, wird der Berliner Cheftrainer von der ‚Bild‘ zitiert, „ich helfe aus. Wahrscheinlich sucht Hertha einen großen Trainer, Pál ist ein kleiner Trainer. Ich gehe auch zur U16 zurück. Ich will keine Last sein.“

Klar ist: Die gestrige 0:5-Pleite beim FC Bayern war ein schwerer Tiefschlag für die Alte Dame. Die ersten drei Bundesligapartien dieser Saison wurden allesamt verloren. Geschäftsführer Carsten Schmidt betonte bei ‚Sport1‘, dass Dárdai weiterhin das volle Vertrauen des Vereins genießt.