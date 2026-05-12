RB reagiert auf Alaba-Gerücht

Bei RB Salzburg befasst man sich laut Marcus Mann nicht mit einem Transfer von David Alaba. Der Geschäftsführer Sport der Österreicher sagt gegenüber ‚Sky Austria‘: „Ich habe es gelesen und musste im ersten Moment auch kurz schmunzeln. Ich musste schmunzeln und da gab es keinen Kontakt, nein.“

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Zuvor hatte der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, Salzburg zeige Interesse an einer Alaba-Verpflichtung. Der 33-jährige Innenverteidiger wird Real Madrid im Sommer verlassen, sein auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.