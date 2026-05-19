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Bayern bedient sich in Salzburg

von Dominik Sandler - Quelle: Salzburger Nachrichten | Absolut Fussball
3 min.
Christoph Freund im Porträt @Maxppp

Der FC Bayern steht vor der Verpflichtung von Bernhard Seonbuchner. Laut den ‚Salzburger Nachrichten‘ soll der Sportdirektor des FC Liefering an den Campus des FC Bayern wechseln. ‚Absolut Fussball‘ ergänzt, dass der 42-Jährige dort „den Übergangsbereich zwischen Nachwuchs und Profis mitgestalten“ soll.

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Seonbuchner, der schon seit knapp 20 Jahren bei RB Salzburg in verschiedenen Funktionen in der Verantwortung stand, pflegt ein gutes Verhältnis zu Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Freund selbst war zwischen 2015 und 2023 acht Jahre als Sportdirektor in Salzburg tätig. Nun holt er seinen alten Weggefährten nach München.

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