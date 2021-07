VfB: Klement und Thommy auf dem Sprung

Beim VfB Stuttgart bahnen sich offenbar zwei Abschiede an. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen die Zeichen bei Philipp Klement (28) und Erik Thommy (26) auf Trennung. Es sei durchaus möglich, dass das Duo die Reise ins Trainingslager in Österreich am morgigen Samstag nicht antreten wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Klement führt die heißeste Spur wohl zum 1. FC Köln, der nach dem 15-Millionen-Wechsel von Sebastiaan Bornauw zum VfL Wolfsburg nun wieder etwas handlungsfähiger ist. Klement steht noch bis 2023 beim VfB unter Vertrag, kam in der abgelaufenen Saison aber nur zu 408 Ligaminuten.

Thommy wird seit einiger Zeit beim FC Schalke gehandelt. Laut ‚kicker‘ deuten sich nun „konkrete Schritte an“. Der Kontrakt des Außenbahnspielers läuft nur noch ein Jahr. Beim VfB nahm Thommy zuletzt nur noch eine Ergänzungsrolle ein.