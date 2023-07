FC Bayern: Absprache mit Kane – Spezial-Plan mit Citys Álvarez

Auch das zweite Münchner Angebot für Harry Kane (29) hat Tottenham Hotspur abgelehnt. 80 Millionen Euro plus Boni sind den Londonern nicht genug. Völlig offen, ob Spurs-Boss Daniel Levy überhaupt noch den Daumen heben wird – unter 100 Millionen Euro wird ohnehin nichts gehen, verfestigt sich der Eindruck immer mehr.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und so müssen sich die Bayern und Kane, der unbedingt nach München will, mit alternativen Szenarien auseinandersetzen. Sollte der Deal in diesem Sommer nicht glücken, berichtet die ‚Sport Bild‘, soll Kane in einem Jahr ablösefrei kommen. Das sei zwischen dem deutschen Rekordmeister und dem Torjäger auch so abgesprochen.

Lese-Tipp

City schnappt sich United-Talent

Álvarez per Leihe?

Für die Saison 2023/24 bräuchte man dennoch einen neuen Mittelstürmer. Laut ‚Sport Bild‘ rückt in diesem Fall Julián Álvarez (23) in den Mittelpunkt der Überlegungen. Der argentinische Weltmeister könnte sich den Münchnern dann ein Jahr lang auf Leihbasis anschließen, so die Hoffnung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Denn Manchester City will Álvarez eigentlich nicht ziehen lassen, verlängerte mit dem Rechtsfuß erst im März langfristig bis 2028. Hinter Erling Haaland (22) ist Álvarez aber die klare Nummer zwei, die Tür für einen solchen Deal könnte sich also durchaus öffnen. Plan A bleibt aber vorerst ein Kane-Transfer noch in diesem Sommer.