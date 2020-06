Englische Medien: BVB legt Preis für Sancho fest

Jadon Sancho würde Borussia Dortmund wohl gerne noch in diesem Sommer in Richtung Premier League verlassen. Angesichts des bis 2022 laufenden Kontrakts haben die Schwarz-Gelben aber keine Notwendigkeit, einen Verkauf unbedingt schon in diesem Jahr abzuwickeln. Nur wenn die Ablöse stimmt, soll der 20-Jährige gehen dürfen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem ‚Telegraph‘ zufolge schwebt dem BVB eine Summe von 130 Millionen Euro vor. Angebote darunter seien für die Borussia keine Verhandlungsgrundlage. Daran ändert wohl auch die Sorge nichts, Sancho könnte sich bei einem Wechselverbot zum neuen Ousmane Dembélé aufschwingen. Zur Erinnerung: Der Franzose trat einst in den Streik, um seinen Transfer zum FC Barcelona zu erwirken.

Bleibt die Frage, welcher Klub eine solche Summe bezahlen kann. Interesse an Sancho zeigen Manchester United, der FC Chelsea, Ex-Klub Manchester City sowie die spanischen Vertreter Real Madrid und FC Barcelona. Auch der FC Bayern wurde schon als möglicher Käufer gehandelt. Das nötige Kleingeld hat in diesem Sommer aber wohl keiner der genannten Bewerber parat.

FT-Meinung