Passlack begründet BVB-Abschied

Nach elf Jahren bei Borussia Dortmund will Felix Passlack beim VfL Bochum einen Neuanfang starten. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ sagt der 25-Jährige: „Ich habe in Dortmund wahnsinnig viel erlebt, der Verein hat mich sehr geprägt. Aber für meine Entwicklung war es wichtig, ein neues Kapitel zu beginnen. Oft habe ich zu Saisonbeginn meine Spiele gemacht, war irgendwann raus, und dann musste ich mir das Ganze von draußen ansehen. Aber es waren halt immer Konkurrenten da, die internationale Klasse verkörpern.“

Letztlich absolvierte der Rechtsverteidiger über die Jahre verteilt nur 34 Spiele in der Bundesliga für den BVB. Bei Bochum hatte Passlack ein deutlich besseres Gefühl, auch wenn bei seiner Vertragsunterschrift der Klassenerhalt des VfL noch nicht in trockenen Tüchern war: „Die Gespräche mit Thomas Letsch waren hervorragend, deshalb war mir klar, dass ich auch in die zweite Liga mitgehen würde. Ich finde nicht, dass es ein Schritt zurück ist, auch wenn wir mit dem VfL sicher nicht um die Meisterschaft mitspielen werden. Aber wenn ich am Ende viel gespielt habe, dann waren es vielleicht zwei Schritte nach vorne.“

