Flick enttäuscht von Barça-Eigengewächs

Hansi Flick trauert dem zu Paris St. Germain abgewanderten Dro Fernández hinterher. Auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen CF Elche (Samstag, 21 Uhr) fand der deutsche Übungsleiter deutliche Worte: „Dro liegt mir sehr am Herzen, und natürlich bin ich enttäuscht. Er hatte hier eine großartige Zukunft vor sich.“

Dro unterschrieb in dieser Woche einen langfristigen Vertrag bis 2030 in der französischen Hauptstadt. Der amtierende Champions League-Sieger überwies acht Millionen Euro nach Barcelona, zwei Millionen Euro mehr als die festgelegte Ausstiegsklausel im Vertrag des 18-Jährigen.