Boey überrascht Bayern

Der FC Bayern bleibt auf Sacha Boey sitzen. Wie dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ zu entnehmen ist, hat der Franzose in diesem Winter ein konkretes Angebot von Olympique Lyon abgelehnt. Auch Anfragen von Olympique Marseille und aus der Premier League habe der Franzose abgeblockt.

Die Bayern hätten den 25-Jährigen gerne von der Gehaltsliste gestrichen. Aufgrund der fehlenden Perspektive ist die Entscheidung des Rechtsverteidigers, in München bleiben zu wollen, durchaus überraschend. Dort fällt Boey in dieser Saison weniger mit Leistung auf, dafür tanzte er aber mit disziplinarischen Mängeln ein ums andere Mal aus der Reihe.