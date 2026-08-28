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Bundesliga

Angebot da: Der Stand bei Doan

von David Hamza - Quelle: Sky
Ritsu Doan beim Testspiel der Eintracht @Maxppp

Al Ittihad legt im Werben um Ritsu (28) Doan konkrete Zahlen auf den Tisch. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der Klub aus Saudi-Arabien ein Angebot in Höhe von 18 Millionen Euro bei Eintracht Frankfurt eingereicht. Doan, dem ein Jahresgehalt von neun Millionen Euro netto winkt, könne sich den Wechsel gut vorstellen.

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Trainer Adi Hütter soll aber noch sein Veto eingelegt haben. Bei den SGE-Bossen wiederum diskutiere man einen möglichen Verkauf intensiv, da die Hessen auf weitere Einnahmen angewiesen sind.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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