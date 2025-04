HSV trifft Richter-Entscheidung

Leihspieler Marco Richter wird den Hamburger SV am Saisonende wieder verlassen. Das berichtet die ‚Bild‘. Zwar verpasste der 27-Jährige in der laufenden Spielzeit lediglich eine Partie des Nordklubs in der zweiten Liga, einen bleibenden Eindruck konnte der Mittelfeldspieler jedoch nicht hinterlassen. Eine Kaufoption besitzt der HSV nicht, ein Interesse an einer Weiterbeschäftigung des von Mainz 05 geliehenen ehemaligen U21-Nationalspielers bestehe laut der Boulevardzeitung allerdings sowieso nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dem Bericht zufolge wird auch Adedire Mebude zu seinem Stammklub KVC Westerlo zurückkehren. Der Flügelspieler wechselte im Januar für die Rückrunde ebenfalls leihweise zu den Rothosen. Auch der 20-Jährige konnte sich nicht nachhaltig für eine Zukunft in Hamburg empfehlen. Die beim Transfer vereinbarte Kaufoption in Höhe von rund einer Million Euro, die der HSV theoretisch noch nach dem abschließenden Spieltag ziehen kann, wird der Klub laut ‚Bild‘ ungenutzt lassen.