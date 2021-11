Vertragsende 2022: Wer verlässt Mainz?

Jean-Paul Boëtius (27)

Seit mittlerweile vier Spielzeiten gehört der Niederländer im offensiven Mittelfeld der Mainzer zum Stammpersonal. Zwar stechen die Leistungen des 27-Jährigen nur selten hervor, trotzdem zeigt sich Boëtius stets als konstante Größe in der FSV-Mannschaft. Der zweikampfstarke 27-Jährige hält der vordersten Reihe um Jonathan Burkardt in der Regel den Rücken frei. Deswegen werden die Nullfünfer den Offensivakteur voraussichtlich im Verein halten wollen.

Daniel Brosinski (33)

Der dienstälteste Spieler des FSV hat unter Bo Svensson einen schweren Stand. Lediglich drei Einsätze in der Bundesliga regen Brosinski zum Nachdenken an. „Ich würde gern noch mal ein Abenteuer erleben. Zum Beispiel kann ich mir die US-Profiliga gut vorstellen, auch weil ich die USA als Land sehr mag“, sagte der 33-Jährige kürzlich gegenüber der ‚Bild‘. Eine Hintertür für einen Verbleib hielt sich der Verteidiger trotzdem offen: „Aber ich denke, ich kann noch zwei, drei Jahre auf höchstem Niveau spielen. Deswegen würde ich ein neues Angebot in Mainz natürlich nicht vom Tisch wischen.“

Marcus Ingvartsen (25)

Der Däne ist im Moment von Union Berlin an die Rheinhessen ausgeliehen – das wird sich jedoch im kommenden Sommer aller Wahrscheinlichkeit nach ändern. Bei einem Klassenerhalt der Mainzer greift eine Kaufpflicht für Ingvartsen, wodurch sich der Mittelfeldakteur bis ans Ende der Saison 2024/25 an den Verein binden würde. Der 25-Jährige zahlte das Vertrauen umgehend mit zwei Treffern in zehn Bundesliga-Einsätzen zurück.

Dominik Kohr (27)

Bereits im Januar wechselte Kohr aus Frankfurt zu den Rheinhessen. Nach überzeugenden Darbietungen im Mainzer Trikot entschlossen sich beide Parteien im Sommer schließlich zu einer Verlängerung der Leihe. „Dominik ist in unserem Spiel mit seiner Zweikampf- und Spielstärke ein stabilisierender Faktor“, erklärte Bo Svensson damals. An dieser Meinung dürfte sich wenig geändert haben. Denn an der Erfolgsgeschichte der Mainzer hat auch der 27-jährige Mittelfeldmann mit acht Startelfeinsätzen in neun Bundesligaspielen nach wie vor einen gehörigen Anteil.

Kevin Stöger (28)

Vor einem Jahr holten die Rheinhessen den Österreicher aus der Arbeitslosigkeit. Gegen die Konkurrenz im offensiven Mittelfeld um Jean-Paul Boëtius, Leandro Barreiro und Neuzugang Jae-sung Lee konnte sich Stöger seitdem aber nur selten durchsetzen. In dieser Spielzeit schaffte der 28-Jährige noch kein einziges Mal den Sprung in die Anfangsformation und muss sich stattdessen mit sechs Einwechslungen in der Liga begnügen – dass sich der auslaufende Vertrag verlängern wird, erscheint daher unwahrscheinlich.

Ádám Szalai (33)

Die vergangene Europameisterschaft veranlasste die Mainzer dazu, den Vertrag mit dem Ungarn ein weiteres Jahr zu verlängern. Nach der Saison stellt sich für die Verantwortlichen des FSV diese Frage erneut. „Auf dem Platz ist er ein absoluter Kämpfertyp und unangenehmer Gegenspieler für jeden Verteidiger, geht als Führungsspieler für sein Team stets voran“, sagte Sportvorstand Christian Heidel im Juni gegenüber dem ‚SID‘. Nach starken Auftritten zu Saisonbeginn plagte sich Szalai zuletzt mit einer Verletzung herum. Einer neuerlichen Verlängerung um ein weiteres Jahr sollte nach aktuellem Stand dennoch nichts im Wege stehen.