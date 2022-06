Trotz Tigges: Köln-Angebot für Pfeiffer?

Der 1. FC Köln hält möglicherweise die Augen nach einem weiteren Stürmer offen. Laut der dänischen Zeitung ‚BT‘ haben die Rheinländer ein Angebot über zwei Millionen Euro für Luca Pfeiffer abgegeben. Der 25-Jährige war in der abgelaufenen Saison vom FC Midtylland an Darmstadt 98 verliehen und kehrt nun zu den Dänen zurück, an die er noch bis 2024 gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Midtylland soll das FC-Angebot für Pfeiffer abgelehnt haben. Fraglich ist, ob die Kölner noch einmal nachlegen. Denn mit Steffen Tigges (23) holte der Bundesligist erst am gestrigen Dienstag einen Stürmer von Borussia Dortmund. Laut ‚BT‘ sind an Pfeiffer derweil auch mehrere deutsche Zweitligisten interessiert.