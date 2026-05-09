Ganz neuer Plan bei Gruda
Die Leihe von Brajan Gruda zu RB Leipzig darf schon jetzt als Erfolg gewertet werden. Dass der Kreativspieler im Sommer zu Brighton & Hove Albion zurückkehrt, ist nicht in Stein gemeißelt. Die Sachsen wittern ihre Chance.
Brajan Gruda wird vor dem heutigen Bundesliga-Heimspiel gegen von RB Leipzig gegen den FC St. Pauli (15.30 Uhr) nicht wie ursprünglich geplant verabschiedet. Dies geht aus einem Bericht der ‚Bild‘ hervor.
Hintergrund dürften die derzeit laufenden Verhandlungen zwischen RB und Gruda-Stammklub Brighton & Hove Albion über eine längerfristige Beschäftigung sein. Derzeit ist der 21-jährige Offensivstar vom Premier League-Klub bis Saisonende an den Bundesligisten verliehen.
Neue Leihe gewünscht
Gruda kam im Winter nach Leipzig und entpuppte sich als die erhoffte Soforthilfe. In elf Bundesligaeinsätzen für die Sachsen steuerte der talentierte Linksfuß drei Tore und drei Assists bei. Aus diesem Grund würde RB den offensiven Zentrumspieler gerne über den Sommer hinaus binden.
Für einen festen Kauf fordert Brighton jedoch eine Sockelablöse von 30 Millionen Euro, was aus Sicht des Champions League-Anwärters zu hoch erscheint. Die Leipziger streben eine erneute Leihe des filigranen Technikers an.
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