Fünftteuerster Transfer des Sommers: Villa holt Onana

Aston Villa rüstet sich für die Champions League. Der Viertplatzierte der abgelaufenen Premier League-Saison bedient sich bei der Ligakonkurrenz und tütet die Verpflichtung von Sechser Amadou Onana (22) offiziell ein. Der FC Everton wird mit einer stolzen Ablösesumme entschädigt: Von rund 50 Millionen Euro ist die Rede.

Unter der Anzeige geht's weiter

An Onana war zwischenzeitlich neben Paris St. Germain auch der FC Bayern interessiert. Die Münchner bekamen aber ihre Wunschlösung: João Palhinha (29) fand in diesem Sommer im zweiten Anlauf den Weg an die Säbener Straße.

Lese-Tipp

Aston Villa: Onana im Medizincheck

Einst HSV, jetzt Champions League

Seine fußballerische Ausbildung genoss Onana in Deutschland. Zwischen 2017 und 2020 hatte er die Jugend der TSG Hoffenheim durchlaufen, ehe ein Transfer zum Hamburger SV folgte. 2021 folgte der Wechsel zum OSC Lille, ein Jahr später nach Everton.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit besagten 50 Millionen Euro Ablöse ist Onanas Transfer zu Aston Villa der fünftteuerste des aktuellen Sommers. Nur die Klubwechsel von Palhinha (51 Millionen), Douglas Luiz (51,5 Millionen/Juventus Turin), Michael Olise (53 Millionen/FC Bayern) und Leny Yoro (62 Millionen/Manchester United) waren Stand jetzt teurer.