„Würde ich gerne nehmen“: Lockt Forsberg Werner in die USA?

Die Zukunft von Timo Werner ist weiter ungeklärt, ein Ex-Mitspieler meldete sich nun jedoch zu Wort und würde den deutschen Flügelspieler gerne in seinem Team haben. Gegenüber ‚Bild‘ äußerte sich Emil Forsberg (33): „Timo würde ich natürlich gerne nehmen. Es ist ein toller Spieler. Wir hatten tolle Jahre in Leipzig. Aber ich kann das leider nicht entscheiden.“ Der Schwede spielt aktuell für die New York Red Bulls, Leipzigs Schwesterverein.

Einen Wechsel zum von Sandro Schwarz (46) trainierten Team kann sich Werner durchaus vorstellen. Bereits im Januar berichtete die FT-Partnerredaktion Foot Mercato von einem möglichen Wechsel des 28-Jährigen zum MLS-Franchise. Tottenham Hotspur wird die Kaufoption bei Werner aller Voraussicht nach nicht ziehen, der gebürtige Stuttgarter kehrt im Sommer also vorerst zu RB Leipzig zurück. Der Vertrag des 57-fachen Nationalspielers in der Messestadt ist noch bis Sommer 2026 gültig.