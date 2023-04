Kolo Muani-Nachfolger: Frankreich-Juwel Wahi nach Frankfurt?

Randal Kolo Muani (24) wird von verschiedenen Topklubs umworben, Rafael Borré (27) und Lucas Alario (30) sind mit ihrer Rolle nicht zufrieden – im Sturm von Eintracht Frankfurt könnte im Sommer der große Umbruch stattfinden. Daran wird wohl auch die Ankunft von Omar Marmoush nichts ändern, der eher als Ersatz für Jesper Lindström (23) auf den Flügeln vorgesehen ist.

Die SGE-Verantwortlichen schauen sich deshalb nach echten Neunern um. Italiens Neu-Nationalspieler Mateo Retegui (23) wurde bereits mit den Hessen in Verbindung gebracht, flirtete aber jüngst offen mit einem Wechsel in die Serie A: „Ich würde es lieben, nach Italien zu kommen.“

Kontakt zu Wahi

Ein weiterer Kandidat für die Eintracht ist einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge Elye Wahi vom HSC Montpellier. Sportvorstand Markus Krösche sei ein Bewunderer der Fähigkeiten des französischen U21-Nationalspielers. Es habe bereits Kontakt gegeben.

Der 20-Jährige spielt zurzeit eine starke Saison in der Ligue 1, war in 26 Spielen bereits an 16 Toren direkt beteiligt (13 Tore, 3 Vorlagen) und wäre dementsprechend teuer. Geldsorgen müsste sich Frankfurt bei einem Verkauf von Kolo Muani aber nicht machen – die Wahi-Ablöse wäre dann locker zu stemmen. Dann müsste allerdings noch die Konkurrenz ausgestochen werden. Zum Beispiel den BVB, der im Februar mit Wahi in Verbindung gebracht wurde.