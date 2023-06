Bornauw im England-Visier: Verliert Wolfsburg alle Innenverteidiger?

Dem VfL Wolfsburg droht ein Komplettumbruch im Abwehrzentrum. Maxence Lacroix (23) will nach drei Jahren im Verein den nächsten Karriereschritt machen, Shootingstar Micky van de Ven (22) wird nach einer starken Debütsaison regelmäßig mit anderen Klubs in Verbindung gebracht. Nun hat auch Sebastiaan Bornauw (24) – der dritte von drei nominellen Innenverteidigern im Kader – Interesse geweckt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, zeigt der FC Fulham Interesse am Belgier. Der Tabellenzehnte der abgelaufenen Premier League-Saison schaue sich nach Verstärkungen um und habe Bornauw als mögliches Transferziel ausgemacht.

Lese-Tipp

Liverpool: Schmadtke blickt nach Wolfsburg

Die englische Tageszeitung schätzt den Preis für den 24-Jährigen auf umgerechnet rund zwölf Millionen Euro. Bis 2026 ist Bornauw noch an Wolfsburg gebunden. In der abgelaufenen Saison stand er 26 Mal in der Bundesliga auf dem Platz – 23 Mal von Beginn an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wen lässt Wolfsburg ziehen?

Ob die Niedersachsen bereit sind, den viermaligen Nationalspieler zu verkaufen, bleibt in dem Bericht unerwähnt. Es ist jedoch anzunehmen, dass Wolfsburg nicht alle drei Innenverteidiger seiner Mannschaft verlieren will.