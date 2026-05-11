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Wolfsburg will Freiburg-Knipser

von Lukas Weinstock - Quelle: Braunschweiger Zeitung
Alessio Besio ist konzentriert bei der Sache @Maxppp

Schnappt der VfL Wolfsburg dem SC Freiburg einen vielversprechenden Torjäger weg? Wie die ‚Braunschweiger Zeitung‘ berichtet, beschäftigen sich die Wölfe mit Alessio Besio, der aktuell von Freiburg an den SC Verl verliehen ist.

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In der dritten Liga kommt der 22-Jährige in der laufenden Saison auf zwölf Tore und neun Vorlagen in 32 Spielen. Dem Bericht zufolge hat sich Besio durch seine überzeugenden Leistungen auch im Ausland einen Markt erspielt.

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