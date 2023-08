Neuer Bayern-Kandidat: Pavard-Ersatz aus England?

Die Liste von potenziellen Nachfolgern für Benjamin Pavard (27) umfasst mittlerweile einige Namen. Erst gestern wurde bekannt, dass man an der Säbener Straße an Thilo Kehrer (26/West Ham United) denkt. Zuvor wurden bereits Lukas Kostermann (27/RB Leipzig), Armel Bella-Kotchap (21/FC Southampton) und Lutsharel Geertruida (23/Feyenoord Rotterdam) genannt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC Fulham ist der FC Bayern scheinbar auf einen weiteren spannenden Spieler aufmerksam geworden. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat der Rekordmeister ein Auge auf Kenny Tete geworfen. Der Bundesligaprimus habe sich bereits 2016 mit dem Niederländer beschäftigt.

Lese-Tipp

Bericht: Auch Kehrer ein Kandidat bei Bayern

Seinerzeit spielte der heute 27-Jährige für Ajax Amsterdam. 2017 wechselte der Rechtsfuß für vier Millionen Euro zu Olympique Lyon, ehe er sich 2020 für etwas über drei Millionen Euro den Cottagers anschloss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Passendes Profil

Dort steht Tete nur noch ein Jahr unter Vertrag. In seiner Karriere spielt Tete sowohl auf beiden defensiven Außenbahnen als auch in der Innenverteidigung, wäre also durchaus in der Lage, Pavard positionstechnisch zu ersetzen.

Auch offensiv weist der 14-fache Nationalspieler ähnliche Scorer wie Pavard auf. In 82 Einsätzen für Fulham war der 14-fache Nationalspieler an elf Treffern direkt beteiligt, in Lyon konnte Tete in 80 Pflichtspielen zehn Torbeteiligungen beisteuern. Zum Vergleich: Pavard gelangen in 163 Einätzen für die Bayern 24 Scorerpunkte.