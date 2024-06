„Goldgriff“: Bayern holt zwei Talente

Der FC Bayern macht Nägel mit Köpfen. Nach Informationen der ‚tz‘ schlägt der Bundesligist gleich doppelt bei der SpVgg Unterhaching zu. Demzufolge wurden die Transfers von Maurice Krattenmacher (18) und Gibson Nana Adu (16) bereits eingetütet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die beiden Youngsters sollen aber umgehend weiterverliehen werden, so die Münchner Tageszeitung. Während Mittelstürmer Gibson in Liga drei bei Unteraching bleiben soll, wird Zehner Krattenmacher bei Partnerverein und Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm untergebracht. Für den deutschen U19-Nationalspieler, der bereits bis 2016 in der Bayern-Jugend gespielt hatte, stand zuletzt eine Ablösesumme von rund 2,5 Millionen Euro plus mögliche Boni im Raum.

Lese-Tipp

Neue Gespräche: Bayerns überraschendes Angebot an Davies

Perspektivisch traut man dem Duo an der Säbener Straße eine Laufbahn bei den Profis zu. Der ‚tz‘ zufolge hofft der FCB, „mit beiden Juwelen aus Unterhaching einen Goldgriff gelandet zu haben“. Es wird sich zeigen, ob die Verantwortlichen mit ihrer Einschätzung Recht behalten.