Köln: Entwarnung bei Modeste

Anthony Modeste wird dem 1. FC Köln am kommenden Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr) aller Voraussicht nach wieder zur Verfügung stehen. Wie der Bundesligist mitteilt, nahm der 33-jährige Angreifer am heutigen Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teil. Die Tage zuvor konnte der Franzose nur individuell trainieren.

Am vergangenen Spieltag beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 musste Modeste nach einem Foul von Stefan Bell zum Ende der ersten Halbzeit ausgewechselt werden. Mit zehn Treffern in 14 Partien ist der wuchtige Rechtsfuß für das Team von Trainer Steffen Baumgart unverzichtbar.