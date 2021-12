Hannover: Diemers soll kommen – Muslija vor Absprung

Hannover 96 arbeitet laut niederländischen Medien intensiv an der Verpflichtung von Mark Diemers (28). ‚Voetbal International‘ zufolge befindet sich der Zweitligist in konkreten Ablöseverhandlungen mit Feyenoord Rotterdam. Eine Einigung in absehbarer Zeit sei möglich.

Diemers soll Hannover bereits einen Besuch abgestattet haben. Der zentrale Mittelfeldspieler besitzt bei Rotterdam noch einen Vertrag bis 2023. Den Großteil der Saison verpasste Diemers wegen einer im Sommer erlittenen Knieverletzung, in der Folge kam er nur zu zwölf Einsatzminuten in der Eredivisie.

Muslija nach Paderborn

Vor dem Absprung aus Hannover steht unterdessen Florent Muslija (23). Nach Informationen der ‚Bild‘ wird sich der Offensivspieler Ligarivale SC Paderborn anschließen, bis Sonntag soll der Deckel drauf sein. Beim heutigen 96-Training fehlte Muslija wegen finaler Gespräche.

Laut ‚Bild‘ läuft es auf einen ablösefreien Transfer hinaus, in Hannover sei man „froh“, Muslija, 2018 für 1,4 Millionen Euro vom Karlsruher SC gekommen, von der Gehaltsliste zu streichen. Auch der Rechtsfuß dürfte zufrieden sein: Paderborn hat nur drei Punkte Rückstand zur Aufstiegszone, Hannover kämpft um den Klassenerhalt.