Real-Traumelf: Die neuen Königlichen 2023/24

Real Madrid verabschiedete in den vergangenen Tagen Karim Benzema (35), Marco Asensio (27), Eden Hazard (32) und Mariano Díaz (29). Álvaro Odriozola (27) soll noch folgen. „Es ist offensichtlich“, sagte Trainer Carlo Ancelotti, „dass wir eingreifen müssen. Es ist Zeit, Maßnahmen zu ergreifen.“ Und damit meinte der 63-Jährige Transfers.

Am weitesten fortgeschritten ist die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Jude Bellingham (19). 100 Millionen Euro Sockelablöse plus Boni könnten an Borussia Dortmund fließen. Das Real-Zentrum wäre somit herausragend aufgestellt, tummeln sich dort neben Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) doch auch noch Aurélien Tchouaméni (23), Federico Valverde (24) und Eduardo Camavinga (20).

Neue Stürmer gesucht

Viel dringender sind Neuverpflichtungen für die Offensive. Mit den Flügelstürmern Rodrygo (22) und Vinicius Jr. (22) stehen nur noch zwei etablierte Angreifer unter Vertrag. Abhilfe schaffen soll Kai Havertz (23) vom FC Chelsea. 50 bis 60 Millionen Euro plus Boni soll der deutsche Nationalspieler kosten. Als Benzema-Ersatz ist er neuesten Berichten zufolge aber nicht zwingend vorgesehen.

Diese Rolle soll Englands Kapitän Harry Kane (29) zufallen. Der Mittelstürmer steht nur noch bis 2024 bei Tottenham Hotspur unter Vertrag. Trotzdem könnte eine dreistellige Millionen-Ablöse fällig werden. Unklar ist derweil noch, welchen Preis der FC Bayern für Linksverteidiger Alphonso Davies (22) aufruft. Immer konkreter scheint aber das Real-Interesse am Kanadier zu sein.

