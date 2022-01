Medien: Gosens vor Wechsel nach Newcastle

In Deutschland stand Robin Gosens noch nie für ein Herrenteam auf dem Platz. Erst über den Umweg Eredivisie gelang dem gebürtigen Emmericher in der italienischen Serie A bei Atalanta Bergamo der Durchbruch. Nun könnte der 13-fache Nationalspieler seine Karriere in England vergolden.

Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, schlägt Newcastle United bei Gosens zu. Demnach haben sich die Magpies mit dem linken Außenbahnspieler bereits auf einen Vertrag bis 2025 verständigt. Mit einem künftigen geschätzten Jahresgehalt von 3,5 Millionen Euro netto würde der 27-Jährige sein Auskommen verdoppeln.

Noch kein Ablöse-Angebot

Einigen müssen sich allerdings noch die Klubs. Demnach will Newcastle noch eine medizinische Untersuchung abwarten, ehe ein offizielles Ablöseangebot abgegeben wird. Gosens setzt bereits seit September ein Sehnenriss im Oberschenkel außer Gefecht. Für Februar ist aber das Comeback geplant – dann wohl in England.

