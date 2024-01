Chelsea wirbt um 115-Millionen-Mann

Der FC Chelsea hat die Fühler nach Mittelstürmer Evan Ferguson ausgestreckt. Das berichtet der ‚Evening Standard‘. Brighton & Hove Albion ist dem Bericht zufolge allerdings nicht an einem Verkauf des 19-Jährigen interessiert.

Stattdessen sei Ferguson nur per Ausstiegsklausel aus seinem bis 2029 datierten Kontrakt zu lösen. Stolze 115 Millionen Euro wären dann fällig. Für die Seagulls erzielte der Ire in der laufenden Saison sechs Treffer in 18 Premier League-Partien. In der Vergangenheit wurde auch schon der FC Bayern mit dem achtfachen Nationalspieler in Verbindung gebracht.