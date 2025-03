AS Rom: Namhafter Coach soll übernehmen

Die AS Rom ist auf der Suche nach einem neuen Trainer für die kommende Saison offenbar fündig geworden. Wie der ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, soll Gian Piero Gasperini von Atalanta Bergamo bereits einen Dreijahresvertrag vorliegen haben. „Die Roma ist wie die Nationalmannschaft, jeder mag sie. Wer würde sie nicht gerne trainieren? Es ist ein großer Verein mit einem außergewöhnlichen Publikum“, so der 67-Jährige beim TV-Sender ‚Rai Sport‘.

Gasperini ist seit 2016 Trainer bei Bergamo, die Zeichen stehen für den Sommer nach neun erfolgreichen Jahren aber auf Abschied. Sein Vertrag läuft zwar noch bis 2026, er hat aber bereits angekündigt, ihn nicht zu verlängern und möglicherweise sogar bereits im kommenden Sommer zu wechseln. In Rom hat nach einer turbulenten Hinrunde mittlerweile Claudio Ranieri das Ruder in die Hand genommen, will aber zum Ende der Spielzeit wieder in den Hintergrund rücken.