Bayer 04: Alonso spricht über Real-Gerüchte

Xabi Alonso will sich aktuell nicht mit dem kolportierten Interesse von Real Madrid beschäftigen. „Eines nach dem anderen. Ich bin jetzt hier, ich bin sehr glücklich, und was in der Zukunft kommt, werden wir sehen“, so der Trainer von Bayer Leverkusen von der ‚Marca‘ auf die anhaltenden Gerüchte um ihn und die Königlichen angesprochen, „normalerweise verliert man im Fußball, wenn man mittel- oder langfristig denkt.“

Er denke nur daran, „was wir gerade hier haben“. Sein alleiniges Ziel sei es, sich mit der Werkself für die Champions League zu qualifizieren. Der 41-Jährige wird seit geraumer Zeit mit einem Engagement bei Real in Verbindung gebracht, wo zum Saisonende der Trainerstuhl von Carlo Ancelotti frei wird. Alonso ist noch genauso lange an Bayer gebunden.

