„Leicht zu neutralisieren“: Tel bei Tottenham unter schwerem Beschuss

Als sich der Wechsel von Mathys Tel zu Tottenham Hotspur abzeichnete, gab es durchaus Kritik am FC Bayern, dahingehend, dass man ein Toptalent aus den eigenen Reihen zu früh abgeschrieben hätte. Warum sich Trainer Vincent Kompany nur selten dafür entschied, dem 19-jährigen Angreifer Spielzeit zu gewähren, war für viele Beobachter nicht nachzuvollziehen.

Während seines Leihaufenthalts in London wusste Tel bislang aber auch noch nicht zu überzeugen. Trotz reichlich Minuten auf dem Rasen löst sich der Knoten beim Youngster nicht. Es lässt sich erahnen, dass der U-Nationalspieler auch schon während der ersten Saisonhälfte an der Säbener Straße mit massiven Leistungsschwankungen zu kämpfen hatte.

Presse zerreißt Tel

Bei den Spurs erhält Tel nun erstmals eine heftige Quittung von der englischen Presse. Am Donnerstagabend verlor Tottenham in der Europa League gegen AZ Alkmaar mit 0:1. Tel stand in der Startelf von Ange Postecoglou, der Cheftrainer der Nordlondoner korrigierte diese Entscheidung aber schon in der Halbzeit und nahm Bayerns Leihgabe nach 45 Minuten vom Feld.

Die ‚Daily Mail‘ bezeichnete Tel als „leicht zu neutralisieren“, noch härter ging die ‚Sun‘ mit dem Torjäger ins Gericht. Das Boulevardblatt schreibt: „Die Spurs wirkten hinten offen und in der Spitze zahnlos. Der arme Mathys Tel ernährte sich von Resten und hatte große Mühe, sich durchzusetzen.“ Im Spielbericht des ‚Mirror‘ findet der Name Tel überhaupt keine Erwähnung, was deutlich aufzeigt, wie wenig der Stürmer ins Spiel eingebunden war. Dementsprechend erhält Tel vom ‚Standard‘ die Bewertung „ineffektiv“.

Katastrophale Statistik

Das spiegeln auch die Statistiken wider. Kein Torschuss, kein Torschussversuch, kein gespielter Schlüsselpass, kein gewonnenes Luftduell und lediglich 14 Ballkontakte standen nach einer Halbzeit für Tel zu Buche. Auch defensiv war der talentierte Angreifer unsichtbar. Er brachte es zustande, kein einziges Tackling einzubringen. Einziger Lichtblick: seine Passquote. Von seinen mageren zehn Pässen fanden alle ihren Weg zu einem Mitspieler. Das rettete seine Performance aber nicht.

Für Tel gilt es nun, schleunigst alle Pferdestärken auf die Straße zu bringen. Andernfalls wird auch Postecoglu zeitnah anderen Spielern den Vorzug geben. Verspielt Tel seinen Kredit beim Coach, der ihm öffentlich und intern sehr positiv gestellt ist, droht ihm auch in London die Bank. Und dann könnte sich das Leihgeschäft letzten Endes als Flop entpuppen.