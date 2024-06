Ukraine dreht das Spiel gegen die Slowakei

Die Ukraine hat ihren ersten Sieg bei der Europameisterschaft eingefahren. Eine im Vergleich zur 0:3-Auftaktniederlage gegen Rumänien auf mehreren Positionen umgestellte Elf setzte sich in Düsseldorf mit 2:1 gegen die Slowakei durch. Dabei fand die Mannschaft von Sergiy Rebrov erneut nicht gut in die Partie, agierte spielerisch deutlich schwächer als ihr Gegner. Die Quittung gab es in der 18. Minute, als Ivan Schranz per Kopf mit seinem zweiten Turniertor zur Führung traf.

Nach der Pause zeigte die ukrainische Elf dann ein anderes Gesicht und spielte deutlich konstruktiver nach vorne. Prompt fiel der Ausgleichstreffer durch Mykola Shaparenko nach Vorlage von Oleksandr Zinchenko. Zum Helden des Abends wurde dann aber Roman Yaremchuk. Der eingewechselte Stürmer vertändelte zunächst noch eine aussichtsreiche Konterchance (74.), traf dann aber wenig später doch (80.). Durch den 2:1-Sieg klettert die Ukraine in der Gruppe E auf Rang drei – aktuell noch punktgleich mit Rumänien und der Slowakei.