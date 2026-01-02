Menü Suche
Bericht: Liverpool einig mit Ordóñez

Der FC Liverpool macht große Fortschritte im Werben um Joel Ordóñez. Mit dem Innenverteidiger vom FC Brügge sind sich die Reds angeblich schon einig.

von Dominik Schneider - Quelle: Teradeportes.com
1 min.
Joel Ordóñez (r.) im Zweikampf mit Harry Kane (l.) @Maxppp

Beim FC Liverpool steht offenbar in Kürze Verstärkung für die Defensive ins Haus. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits über das Interesse der Reds an Joel Ordóñez berichtet wurde, bekommt das Gerücht über einen Transfer des ecuadorianischen Nationalspielers neue Nahrung.

Laut ‚Teradeportes‘ sind sich die Verantwortlichen des Premier League-Klubs mit der Spielerseite über alle notwendigen Vertragsinhalte einig geworden. Dem Bericht des Sportnachrichtenportals aus Ecuador zufolge müssen jetzt nur noch die Vereine übereinkommen. Gespräche zwischen Liverpool und dem FC Brügge laufen, um den Transfer zeitnah abzuschließen.

In der englischen Presse ist inzwischen die Rede von einer potenziellen Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro. Zuletzt wurden noch 40 Millionen Euro kolportiert. Auch Inter Mailand und der FC Chelsea sollen ihr Interesse an Ordóñez hinterlegt haben, nun deutet jedoch vieles darauf hin, dass der 1,88 Meter große Abwehrspieler seine Zelte an der Anfield Road aufschlägt.

Premier League
Jupiler Pro League
Liverpool
Brügge
Joel Ordóñez

Premier League Premier League
Jupiler Pro League Jupiler Pro League
Liverpool Logo FC Liverpool
Brügge Logo FC Brügge
Joel Ordóñez Joel Ordóñez
