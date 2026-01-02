Bericht: Liverpool einig mit Ordóñez

Beim FC Liverpool steht offenbar in Kürze Verstärkung für die Defensive ins Haus. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits über das Interesse der Reds an Joel Ordóñez berichtet wurde, bekommt das Gerücht über einen Transfer des ecuadorianischen Nationalspielers neue Nahrung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Teradeportes‘ sind sich die Verantwortlichen des Premier League-Klubs mit der Spielerseite über alle notwendigen Vertragsinhalte einig geworden. Dem Bericht des Sportnachrichtenportals aus Ecuador zufolge müssen jetzt nur noch die Vereine übereinkommen. Gespräche zwischen Liverpool und dem FC Brügge laufen, um den Transfer zeitnah abzuschließen.

In der englischen Presse ist inzwischen die Rede von einer potenziellen Ablöse im Bereich von 50 Millionen Euro. Zuletzt wurden noch 40 Millionen Euro kolportiert. Auch Inter Mailand und der FC Chelsea sollen ihr Interesse an Ordóñez hinterlegt haben, nun deutet jedoch vieles darauf hin, dass der 1,88 Meter große Abwehrspieler seine Zelte an der Anfield Road aufschlägt.