Shaqiri äußert sich zu Liverpool-Verbleib

Außenbahnspieler Xherdan Shaqiri hat sich am Tag nach dem Ende des Transferfensters klar zu seinem Verbleib beim FC Liverpool bekannt. „Ich habe mich entschieden, beim FC Liverpool zu bleiben. Im Fußball gibt es immer Spekulationen. Die Medien schreiben viel, aber schlussendlich bin ich bei Liverpool. Ich habe einen langfristigen Vertrag und fühle mich auch wirklich wohl“, sagt der 28-Jährige in einem Interview mit dem Schweizer Fußballverband. Nach der Länderspielpause will der Edeltechniker bei den Reds wieder angreifen: „Wir haben eine sehr gute Mannschaft und in Zukunft will ich dort wieder Fuß fassen und der Mannschaft helfen, wenn ich meine Einsatzzeit erhalte.“

Bis zuletzt hatte es Gerüchte um einen Abgang des Schweizer Auswahlspielers gegeben, doch konkrete Angebote gab es dem Vernehmen nach nicht. Die Konkurrenz beim aktuellen englischen Meister ist für Shaqiri, der noch bis 2023 in Liverpool unter Vertrag steht, weiterhin groß. Zuletzt spielte der Ex-Bayern-Profi unter Jürgen Klopp kaum mehr eine Rolle.