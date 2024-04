Neuer Klub: Güler stellt hohe Ansprüche

Arda Güler (19) möchte in der kommenden Saison nur bei einem Verein untergebracht werden, der auch in der Champions League vertreten ist. Das geht aus einem Bericht von ‚Relevo‘ hervor. Dementsprechend scheint ein Leihgeschäft mit dem FC Sevilla, der auf Tabellenplatz 13 liegend nichts mit der Qualifikation für die Königsklasse am Hut hat, keine Option zu sein.

Stattdessen soll Güler ein Engagement in der Bundesliga in Erwägung ziehen. Zuletzt wurden Bayer Leverkusen sowie der AC Mailand und Tottenham Hotspur als potenzielle Abnehmer gehandelt. Der offensive Mittelfeldspieler war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen Euro von Fenerbahce nach Madrid gewechselt. Langfristig ist der bis 2029 gebundene türkische Nationalspieler fest bei den Madrilenen eingeplant, in der kommenden Spielzeit könnte er aber andernorts Spielpraxis sammeln.