Eintracht: Startelf-Garantie für Uzun

Can Uzun steht vor seinem ersten Startelfeinsatz für Eintracht Frankfurt. Auf der Pressekonferenz vor dem Europa League-Heimspiel gegen Rigas FS am morgigen Donnerstag (18:45 Uhr) kündigte Trainer Dino Toppmöller die Premiere für den 18-Jährigen an: „Can wird starten. Er hat in den vergangenen Wochen richtig gute Schritte gemacht, gute Trainingseinheiten absolviert und nach seinen Einwechslungen in den letzten beiden Spielen gezeigt, dass er einen Einfluss aufs Spiel haben kann.“

Uzun kam im Sommer für zehn Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Hessen. Bisher hatte der offensive Mittelfeldspieler allerdings noch mit Anpassungsproblemen an die Bundesliga zu kämpfen. Für seinen neuen Klub kam der türkische Nationalspieler bislang nur zu sechs Kurzeinsätzen. Das Talent ließ sich jedoch nicht hängen und wird nun mit seinem Startelfdebüt belohnt. „Seine Aktivität und Aggressivität gegen den Ball hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, dass Can bereit ist, das vom Start weg auf den Platz zu bringen", so Toppmöller.