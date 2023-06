Bielefeld: Mutzel wird Sport-Geschäftsführer

Michael Mutzel wird neuer Sport-Geschäftsführer beim DSC Arminia Bielefeld. Dies gibt der Klub am Mittwochmorgen offiziell bekannt. Bis Juli vergangenen Jahres war der 43-Jährige beim Hamburger SV als Sportdirektor für drei Jahre tätig.

„Wir haben ein sehr sorgfältiges Auswahlverfahren aufgesetzt und mit der gebotenen Geschwindigkeit durchgeführt. Michael Mutzel hat uns in allen Gesprächen durch seine Persönlichkeit und Expertise vollumfänglich überzeugt. Wir haben von Anfang an gespürt, wie sehr er für die Aufgabe bei Arminia Bielefeld unabhängig von der Ligazugehörigkeit brennt“, erklärt Aufsichtsratsboss Hartmut Ostrowski. Die Arminia wird aufgrund der verlorenen Relegation gegen den SV Wehen Wiesbaden (0:4, 1:2) kommende Saison in der dritten Liga aufspielen.

