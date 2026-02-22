Kiel: Rapp vor dem Aus

Holstein Kiel und Marcel Rapp könnten bald getrennte Wege gehen. Gegenüber ‚Sky‘ vermied Olaf Rebbe, Geschäftsführer des Nordklubs, nach der Niederlage gegen den Karlsruher SC (1:3) am gestrigen Samstag ein klares Bekenntnis zum Cheftrainer der Störche: „Wir haben vernünftig Fußball gespielt – im ungefährlichen Bereich. Wir haben mehr Ballbesitz, aber davon können wir uns nichts kaufen. Die Gesamtsituation ist für uns nicht befriedigend, massiv enttäuschend. Das Ergebnis spricht für sich, das müssen wir dringend aufarbeiten. Wir fahren nach Hause und besprechen das, was war. Denn es ist nicht das, was wir uns vorstellen.“

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge schmolz der Abstand des Bundesligaabsteigers auf die direkten Abstiegsplätze in der zweiten Liga auf lediglich zwei Punkte. Kiel droht, direkt in die 3. Liga durchgereicht zu werden. Auch Rapp selbst scheint den Mut zu verlieren. Der 46-Jährige zeigte sich im Anschluss an das Spiel beim Bezahlsender zerknirscht: „Die Situation ist nicht prickelnd, da sind wir alle klar. Wir haben schon viele Zeiten durchgemacht, in denen es schwer war. Jetzt ist es vielleicht die schwerste.“