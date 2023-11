Europäisches Battle um Santos-Juwel Leonardo

Stürmertalent Marcos Leonardo (20) vom FC Santos ist in Europa heiß begehrt und zieht mit dem FC Arsenal, Manchester United und Newcastle United die Aufmerksamkeit weiterer großer Klubs auf sich. Dies berichtet der ‚Evening Standard‘. Ein Wechsel nach Europa ist laut Spielerberaterin Rafaela Pimenta darüber hinaus schon für den kommenden Winter ein heißes Thema: „Die Zeit ist gekommen, um zu gehen. Er möchte eine europäische Erfahrung machen, und seine Zeit wird in diesem Winter kommen.“ Leonardo ist noch bis 2026 an Santos gebunden.

Der abschlussstarke U23-Nationalspieler wurde in den vergangenen Wochen zudem mit Eintracht Frankfurt, Real Madrid und der AS Rom in Verbindung gebracht. Dass die Adler den Zuschlag bei dieser namhaften Konkurrenz erhalten, scheint schwierig. In der brasilianischen Serie A trumpft Leonardo derweil mit einer starken Quote auf: In 27 Ligaspielen gelangen ihm 13 Tore und zwei Assists.