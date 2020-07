Batshuayi verlässt Chelsea

Michy Batshuayi und der FC Chelsea werden künftig getrennte Wege gehen. Wie FT erfuhr, wird der 26-jährige Angreifer die Blues in diesem Sommer verlassen. Sein Weg führt ihn aber weder zurück in seine belgische Heimat noch zu West Ham United, wie zuletzt berichtet wurde.

Seit 2016 steht Batshuayi inzwischen bei Chelsea unter Vertrag. Unter anderem war der 29-fache Nationalspieler in der Rückrunde der Saison 2017/18 an Borussia Dortmund verliehen. Unter Frank Lampard war Batshuayi nur noch Teilzeitkraft. 16 Premier League-Einsätze in der abgelaufenen Saison entsprechen nicht seinen Ansprüchen.