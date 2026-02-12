Postecoglou plaudert Wunschzettel aus

Ange Postecoglou wäre während seiner Amtszeit bei Tottenham Hotspur gerne deutlich aggressiver auf dem Transfermarkt vorgegangen. Im Podcast ‚The Overlap‘ verrät der 60-Jährige, dass er nach seiner starken Debütsaison im Sommer 2024 eine Liste gestandener Premier League-Profis im Visier hatte. Der Australier forderte Verpflichtungen von Pedro Neto (25), Bryan Mbeumo (26), Antoine Semenyo (26) oder Marc Guéhi (25). Stattdessen bekam er lediglich Dominic Solanke (28) und drei Teenager.

Unter der Anzeige geht's weiter

Postecoglou hatte die Spurs 2023 übernommen und direkt auf Rang fünf geführt. Um den nächsten Schritt zu machen, strebte er erfahrene Verstärkungen an, doch die Vereinsführung setzte auf Talente wie Archie Gray (19), Lucas Bergvall (20) und Wilson Odobert (21). Die Quittung folgte in einer misslungenen Premier League-Saison. Postecoglou führte die Nordlondoner zwar mit dem Gewinn der Europa League in die Königsklasse, musste aber nach einem enttäuschenden 17. Tabellenplatz seinen Hut nehmen.